È tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Ballando Con le Stelle. Il cast è stato definito, e Milly Carlucci ha ufficialmente annunciato gli accoppiamenti tra i vip e i maestri di ballo. Ieri sono iniziate anche le prime prove, un momento cruciale per prepararsi alle sfide che li attendono sulla pista da ballo.

I concorrenti hanno preso possesso dei loro camerini, e già si rincorrono i primi retroscena: si parla di una cantante che avrebbe avanzato richieste particolari, ma lei stessa ha smentito queste voci.

Barbara d’Urso, la concorrente più chiacchierata

La grande protagonista di questa edizione è senza dubbio Barbara d’Urso. La celebre conduttrice napoletana è al centro dell’attenzione, soprattutto per la sua lunga assenza dal piccolo schermo. Dopo aver chiuso nel giugno 2023 l’ultima edizione di Pomeriggio 5, Barbara è mancata dalla tv per diversi mesi, fatta eccezione per alcune ospitate.

Le aspettative nei suoi confronti sono altissime, sia per la sua passione nota per la danza, sia per l’ottima performance che ha fatto lo scorso anno quando è stata “ballerina per una notte”.

La confessione di Barbara: “Non so ballare come pensate”

In una recente storia su Instagram, Barbara d’Urso ha confessato con onestà di non essere una ballerina professionista. Ha detto: “Ci siamo quasi! Domani ho il primo giorno di prove. Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, sono sempre degli ostacoli superabili. Però il fatto è che tutti voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà io non so ballare. Io so fare quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerò tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto. Pasquale povero te”.

Un maestro d’eccezione: Pasquale La Rocca

Fortunatamente per Barbara d’Urso, sarà affiancata da uno dei maestri più talentuosi e vincitori di Ballando Con le Stelle, Pasquale La Rocca, che ha già trionfato in ben due edizioni del programma di Milly Carlucci.