C'è aria di tempesta tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero, una delle coppie più amate e longeve nate all'interno del Grande Fratello. I due si sono conosciuti nella quattordicesima edizione del reality – condotta da Alessia Marcuzzi – e da allora sembravano inseparabili. Ma ora, secondo diverse segnalazioni giunte all'influencer Deianira Marzano, qualcosa si sarebbe incrinato.

Dal reality all’altare: una storia d’amore da copertina

La storia tra Francesca e Giovanni ha fatto sognare i fan fin dal primo sguardo nella “casa più spiata d’Italia”. Dopo la fine del programma, i due hanno costruito insieme un percorso fatto di impegno, amore e – come hanno sempre dichiarato – anche di sfide.

Nel 2016, la coppia è convolata a nozze a Verona, suggellando il loro amore davanti a familiari e amici. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Ginevra (8 anni) e Beatrice (4 anni), che spesso sono comparse nei teneri scatti social della famiglia.

Il messaggio per i 9 anni di matrimonio: “Siamo radici, siamo rifugio”

Solo pochi mesi fa, ad aprile, Francesca Rocco condivideva sui social un dolcissimo post per celebrare i 9 anni di unione con Giovanni. Le sue parole sembravano spegnere ogni dubbio: “Nove anni fa ti ho detto ‘sì’, ma quella promessa non era solo tra due sposi… era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d’amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni”.

Una dichiarazione intensa, nella quale parlava delle difficoltà affrontate, ma anche della forza del loro legame.

Crisi in corso? Le segnalazioni parlano chiaro

Nonostante l'apparente serenità, negli ultimi mesi si sono intensificate le voci di crisi. A lanciare l’allarme è stata Deianira Marzano, che ha condiviso una serie di segnalazioni da parte dei fan:

Giovanni è stato avvistato al matrimonio del cugino da solo , accompagnato solo dalle figlie – che facevano da damigelle. Francesca , invece, pare fosse rimasta a casa, a Milano .

è stato avvistato al matrimonio del cugino , accompagnato solo dalle figlie – che facevano da damigelle. , invece, pare fosse rimasta a casa, a . Diversi follower hanno notato che i due non pubblicano più contenuti insieme sui social, elemento strano per una coppia che ha sempre condiviso molto.

sui social, elemento strano per una coppia che ha sempre condiviso molto. Un’altra segnalazione rivela che Francesca quest’estate era a Cetraro, in Calabria, da sola con le figlie , mentre di Giovanni non vi sarebbe stata traccia.

, mentre di non vi sarebbe stata traccia. Alcuni sostengono che “è da un anno che fingono”, lasciando intendere che la crisi sarebbe iniziata molto prima.

Le prime avvisaglie già nel 2018

Non è la prima volta che la coppia si trova ad affrontare un momento difficile. Già nel 2018, Francesca aveva parlato apertamente a Verissimo di una crisi con Giovanni, dovuta a differenze di carattere e visioni di vita divergenti: “Lui è molto introverso, io sono solare, ho bisogno di esprimermi… è stato un momento difficile”.

Nonostante ciò, avevano scelto di affrontare le difficoltà insieme, nel privato, dando un messaggio positivo sulla resilienza di coppia.

La situazione oggi: fine dell’amore o solo un momento difficile?

A oggi, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Francesca Rocco o Giovanni Masiero circa una separazione. Tuttavia, l’assenza di contenuti condivisi, la distanza fisica in occasioni familiari e le numerose segnalazioni fan fanno pensare che la coppia stia attraversando una fase delicata.