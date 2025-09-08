Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, coppia di YouTuber italiani conosciuti per il loro podcast di successo Tavolo Parcheggio, sono pronti a fare un salto nel mondo della televisione con un nuovo progetto firmato Sky.

Le prime offerte rifiutate

Lo scorso anno, i due creatori di contenuti erano stati contattati da Mediaset per partecipare a The Couple – Una Vittoria Per Due e da Sky per Pechino Express.

Nicole Pallado ricordava così quel momento: “Quando ho sentito la proposta per Pechino Express sono rimasta senza parole. Ho subito chiamato Gianmarco, che mi ha detto: ‘Vengo solo se ci tieni davvero’. Io però non prendo nemmeno l’aereo!”.

Nonostante l’entusiasmo, il timore di volare e la difficoltà con l’inglese li avevano portati a rifiutare l’offerta. “Se il programma fosse stato ambientato in Italia, sarei partita senza pensarci due volte”, ha aggiunto Nicole.

A distanza di un anno, però, le cose sembrano cambiate. Nell’ultima puntata di Tavolo Parcheggio, Gianmarco e Nicole hanno annunciato di aver accettato una nuova sfida, un progetto segreto con Sky che li porterà a partire per un viaggio senza smartphone.

Hanno lasciato intendere che questa esperienza richiederà di mettere alla prova la loro capacità di ragionare e adattarsi, una sfida che in passato avevano preferito rifiutare.

Cosa aspettarsi dal viaggio

L’assenza di smartphone, la necessità di usare il cervello e la natura avventurosa del progetto fanno pensare a un format simile a Pechino Express, con prove di sopravvivenza e momenti di tensione ma anche di crescita personale.