Il condizionale rimane d’obbligo, ma secondo le ultime indiscrezioni Alessandra Amoroso sarebbe già diventata mamma. La cantante, 39 anni compiuti lo scorso agosto, avrebbe partorito domenica 7 settembre 2025 in un ospedale romano, dando alla luce la piccola Penelope “Penny” Maria, frutto della relazione con il compagno Valerio Pastore.

La notizia è stata rilanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato la segnalazione di un utente: “Deia, Alessandra Amoroso ha partorito oggi pomeriggio a Roma”. Al momento, tuttavia, manca la conferma ufficiale dai diretti interessati.

La gravidanza annunciata a marzo

La lieta attesa era stata resa pubblica lo scorso marzo, quando Alessandra aveva scritto sui social: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”.

Successivamente, in un’intervista a Le Iene, la cantante aveva confessato: “Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza. Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia”.

Il matrimonio alle porte

Se confermata, la nascita di Penelope Maria arriverebbe a poche settimane dalla proposta di matrimonio ricevuta da Valerio Pastore. Durante il concerto a Lecce del 7 agosto scorso, il tecnico del suono ha sorpreso tutti chiedendo la mano della cantante davanti al pubblico.

Per Alessandra Amoroso, che aveva chiuso nel 2019 la lunga relazione con il produttore discografico Stefano Settepani, si tratterebbe dunque di un nuovo capitolo felice, fatto di famiglia e musica.