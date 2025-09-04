A fine luglio, Helena Prestes e Javier Martínez, coppia nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello, avevano annunciato un passo importante nella loro relazione: l’imminente convivenza. Il pallavolista spagnolo giocherà nella prossima stagione con la Terni Volley Academy in Serie A3, portando la coppia a iniziare una nuova vita in Umbria, precisamente a Terni.

Il trasloco e la nuova casa

Nella giornata di ieri, Javier ha condiviso una storia su Instagram dal balcone della loro nuova casa, mentre qualche ora prima Helena aveva annunciato la fine del trasloco con un semplice, ma significativo, “Bye Bye”. Questo segna l’apertura ufficiale di un nuovo e importante capitolo per entrambi.

Le vacanze insieme prima della convivenza

Quella di quest’estate è stata la prima vera vacanza insieme per la coppia. Helena Prestes e Javier Martínez si sono concessi qualche giorno di relax in Sardegna, godendosi gite in barca e pranzi tipici mediterranei. Ma non è tutto: la coppia ha poi proseguito il viaggio in Francia, dove hanno continuato a vivere momenti spensierati tra tuffi in acqua, gite e teneri baci in riva al mare, e infine hanno fatto tappa a New York.

Un nuovo nido d’amore in Umbria

Con l’inizio della prossima stagione di pallavolo, Javier vestirà la maglia della Terni Volley Academy in Serie A3. Sarà quindi l’Umbria a fare da cornice a questo grande e atteso cambiamento. La nuova casa a Terni diventerà il loro prossimo nido d’amore, dopo l’esperienza milanese.