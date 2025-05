Novità importanti in arrivo per Shaila Gatta. L’ex velina, tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe in procinto di approdare a Ballando con le Stelle.

La ballerina napoletana è stata al centro di una delle dinamiche più seguite e chiacchierate della diciottesima edizione del GF, ovvero la passionale quanto burrascosa storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Dopo le rotture, i ritorni di fiamma, le scene a “luci rosse”, le liti e le discussioni, Shaila ha scaricato in diretta il modello milanese durante la finale dello scorso 31 marzo, etichettando la loro relazione come tossica: “ll nostro era un amore tossico, mi hai trattata come pezza da piedi. Da ora in poi parte la mia dissociazione meditativa da te e durerà per sempre”.

Archiviata l’avventura al Grande Fratello, adesso Shaila Gatta potrebbe approdare a Ballando con le Stelle. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la produzione del dancing show di Milly Carlucci avrebbe deciso di arruolarla in qualità di maestra di ballo. Il rumor è stato poi confermato anche da Deianira Marzano, che ha scritto: “Sì, al 100% andrà come insegnante di ballo”.

Il possibile approdo di Shaila Gatta a Ballando con le Stelle rappresenterebbe un unicum. Milly Carlucci, infatti, non prende nel cast concorrenti reduci da reality show. Una scelta dettata dalla volontà di tenere il programma lontano dalla dimensione del “trash”, che spesso è legata i personaggi usciti reality come il Grande Fratello. La ballerina napoletana, però, non sarà una concorrente bensì una maestra, quindi la Carlucci potrebbe chiudere un occhio.

Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, Shaila Gatta si starebbe preparando per i provini della nuova edizione di Tale e Quale Show.