Nicolò Filippucci, eliminato durante la semifinale di Amici 24, è intervenuto alcuni giorni fa a Webboh Tme su RDS Next, confessando si essersi preso una cotta durante la sua avventura nel talent show di Maria De Filippi: “Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però”.

Secondo Webboh, Nicolò Filippucci avrebbe preso una sbandata per Francesca Bosco. “I due sembravano affiatati, sempre a scherzare insieme e a supportarsi… tanto che in molti erano convinti che ci fosse del tenero – si legge -. Peccato però che, come sappiamo, Francesca si è poi fidanzata con Jacopo Sol. Ma niente drammi: tra Nicolò e Francesca c’è ancora un bellissimo rapporto di amicizia vera, e questo i fan lo adorano”.

Incalzato durante la sua ospitata a Radio Subasio, Nicolò ha però fatto una precisazione: “Allora, posso dirti che sicuramente mi sono spiegato male io. Ma si trattava di una cosa fuori dalla casetta e mi dispiace per tutti quelli che hanno sperato nello scoop. Mi dispiace”.

Nicolò Filippucci rivela: "Sono single"

“L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato ad Amici, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni. Non so bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nella scuola. Per me è qualcosa di importante, e forse non mi sono mai innamorato davvero. Ci sono stati momenti in cui ho provato sentimenti molto intensi, ma credo che l’amore vero non l’abbia mai vissuto”.