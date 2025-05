Il prossimo 11 giugno, al teatro Olimpico di Roma, Zeudi Di Palma avrebbe dovuto incontrare i suoi fan. Tuttavia, come annunciato da De Hierro Music Entertainment, azienda internazionale cilena che rappresenta a cantanti di talento, modelli, influencer e personaggi televisivi, il Fan Meet della concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello è stato rinviato a settembre.

“A causa di forza maggiore, tentativi di boicottaggio e gravi minacce rivolte a Zeudi attraverso i social media, il team di De Hierro Music Entertainment ha deciso di recarsi in Italia per intraprendere le opportune azioni legali, come meritano Zeudi e il suo team - si legge sul comunicato ufficiale -. Come team, siamo profondamente sconvolto da questa situazione; in questo periodo, vivere una situazione del genere è inaccettabile. Zeudiners in Italia, vi informiamo che la nuova data del Fan Meet di Zeudi Di Palma sarà riprogrammata per settembre 2025. I biglietti già acquistati possono essere utilizzati per questa nuova data. Se non potete partecipare, potete richiedere un rimborso. Tutte le informazioni relative alla nuova data e ai biglietti saranno condivise attraverso i nostri canali ufficiali. Apprezziamo il continuo supporto a Zeudi. La cosa più importante è sempre comportarsi con cortesia e rispetto. Zeudiners, questo è il nostro momento! Mostriamo al mondo la grandezza e l'importanza di Zeudi di Palma. E godiamoci insieme questo spettacolo indimenticabile”.

Il biglietto che consente l’incontro dal vivo con Zeudi Di Palma costa 120 euro, mentre chi invece si accontenterà di vederla sopra al palco, potrà acquistare una poltrona centrale, laterale o un tagliando per un posto in balconata, con prezzi che oscillano tra i 50 e i 70 euro.