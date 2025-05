A distanza di quasi due mesi dalla conclusione del Grande Fratello, alcune dinamiche che sono nate all’interno dei sei lunghi mesi di reality continuano a tenere banco. Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è intervenuta su X per replicare alle accuse di un fan di Helena Prestes.

Un video condiviso da una delle sostenitrici della modella brasiliana mostra uno momento in cui l’opinionista chiedeva a Zeudi Di Palma un chiarimento relativo ai suoi comportamenti all'interno della Casa, mettendo in dubbio il sentimento per Helena. In diverse puntate GF, infatti, le due concorrenti erano state protagoniste per via della loro vicinanza. “Non ho mai capito quando eri molto vicina a Helena Prestes e hai baciato Alfonso. Nemmeno quando Helena era in tugurio e lei ti ha dato input forti ma tu ti sei lasciata andare nei confronti di Javier. La Casa confonde tanto le idee, non credo che tu sia falsa, ma è vero anche che sei andata in giro a parlare con Shaila dopo un grande scontro con lei. Credo che tu sia molto confusa, sei sicura che sei infatuata di Helena? Nonostante tutto questo?”. A commento del post si legge: “Probabilmente l'unico momento di obiettività di Bea sulla situa (l'avrei preferita più decisa). Poi chissà come mai ha deciso di intraprendere la strada che mai ci saremo aspettati da parte sua…coprire la miriade di bugie e contraddizioni raccontate da quella giocatrice spietata”.

Tra i commenti al tweet c’è anche quello di Beatrice Luzzi, che ha deciso di rispondere in prima persone alle accuse: “Non ho coperto le sue contraddizioni (di Zeudi, ndr), ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva proporzionalmente da una parte. Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me. Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea”.