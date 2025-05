Nonostante siano trascorsi quasi due mesi da quando, durante la finale dello scorso 31 marzo, Shaila Gatta è entrata nella Casa del Grande Fratello per scaricare Lorenzo Spolverato, i fan dell’ormai ex coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Tuttavia, al riguardo l’ex velina è stata piuttosto chiara: “E’ finita ragazzi, ma non è finita male. Abbiamo riso tanto, ci siamo abbracciati… E’ stato bello, è stato bellissimo. Abbiamo parlato di alcune cose sulle quali non saremo mai d’accordo, però per il resto siamo rimasti, almeno per me, in buona. Nel senso che non c’è astio, anzi c’è rispetto e rimarrà il bello e l’affetto. Ci siamo chiariti su delle cose, ma non siamo amici, perché l’amicizia è un parolone, è difficile rimanere amici con una persona con la quale c’era un sentimento, però magari a lungo andare un giorno che ognuno si farà la propria vita, perché no…”.

Anche il modello milanese ha confermato la fine della storia con la ballerina napoletana, e al contempo ha chiesto alle fan di non spendere soldi in regali, soprattutto di coppia, e di non taggare continuamente Shaila nelle foto. A quanto pare, però, l’appello lanciato dall’ex gieffino è caduto nel vuoto. In questi giorni, infatti, a casa di Lorenzo sono arrivati molti nuovi regali di coppia e alcune fan si sono anche lamentate perché lui non si è mostrato felici di riceverli. Per queste ragioni, Spolverato ieri sera è sbottato durante una diretta.

Lorenzo Spolverato sbotta: "Finitela, siete pesanti!"

“Non mi va, nel momento in cui arrivano queste cose non mi piace, ho chiesto gentilmente di non farle arrivare, di non spendere più soldi per regali di coppia, e continuano ad arrivare. E questo è quello che sto dicendo. Finitela, perché siete pesanti. Perché siete lì che prima fate il regalo, poi dopo lo mandate, poi dopo uno lo prende, lo scarta, dice di metterlo sotto il letto, ma sotto il letto non va bene. Basta, ragazzi, siete pesanti. Quindi, in questo momento, dalle 3200 persone che ci sono in diretta in questo istante, se qualcuno tra gli Shailenzo, qualcuno del fandom, decide di andare via perché io ho deciso di fare la mia vita e di seguire la mia strada, di fregarmene dei regali di coppia perché finiscono effettivamente sotto il letto, perché sto pensando alla mia vita, se volete uscire, rimaniamo in quattro, ma saremo le quattro persone migliori del mondo, più felici, saremo le quattro persone che in questo momento decidono di avere un’intelligenza e dire, “iniziamo a goderci la vita come vogliamo noi, non perché le persone vogliono qualcosa da fuori”. È questo il punto. Quindi, per favore, finitela, andiamo avanti… Anche oggi qualcuno si è messo lì a rovinare tutto e a scrivere delle cose e io prendo pure del tempo per giustificarmi. Detto questo, andiamo avanti”.