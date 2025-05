Javier Martinez e Helena Prestes si sposano? E’ questa l’ipotesi avanzata la scorsa settimana da Chi Magazine, che ha intervistato i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello al rientro da una vacanza in Egitto.

“Fra El Gouna e il Cairo abbiamo fatto un sacco di cose, dall’andare a nuotare nel mare più bello di tutti - siamo stati anche su un’isola paradisiaca - all’attraversare un pezzo di deserto, dal vivercela un po’ on the road fino alle piramidi, pazzesche, dove Hele, alla fine, si è lanciata con il paracadute”, ha raccontato il pallavolista argentino.

“Lanciarmi con il paracadute sulle piramidi era un sogno che avevo nel cassetto”, ha invece detto la modella brasiliana, che poi ha aggiunto: “Questo è stato il mio lancio numero 23. Mi sono scelta un’angolazione particolare per volare sulle piramidi, sono forti, fortissime”.

E ancora: “Com’è stato viaggiare insieme? Bellissimo. È andata benissimo. E poi Javi, lui è super attento, disponibile. Ci sono degli imprevisti? Zero tensioni: lui bravo, risolve subito, ha proprio un carattere meraviglioso. Io ho anche preso un passaggio con un camion…”.

Javier ha aggiunto: “Mah, lei ha fatto Pechino Express, sarà per quello che ha l’autostop facile, ma io l’ho vista partire verso questo camion, che poi era carico di lavoratori, per carità… Però, comunque, è andata da sola e io sono andato un po’ in protezione. Lei lo ha fatto tranquillamente, ha chiesto un passaggio, si è girata verso di me e ha detto: ‘andiamo con loro’”.

Infine, i due e x gieffini hanno parlato di una possibile luna di miele. “Deve ancora arrivare la proposta”, ha detto Helena. “Cosa che, ogni tanto, mi passa per la testa”, ha sottolineato Javier.

Nella giornata di ieri, Yulia Bruschi e Giglio sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni nell’ultima puntata di Casa Lollo. In merito ai progetti futuri di Helena Prestes e Javier Martinez, la modella di origini cubane ha detto che parlare di matrimonio e figli in questa fase della loro relazione sarebbe prematuro: “Sono ancora all’inizio, è presto per fare progetti così importanti”.