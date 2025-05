La passionale quanto burrascosa storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è giunta ai titoli di coda ormai da quasi due mesi, quando lei, lo scorso 31 marzo durante la finale del Grande Fratello, lo ha scaricato in diretta televisiva.

Nelle settimane successive alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex velina e il modello milanese hanno raccontato di essersi incontrati, e che la loro relazione è andata definitivamente in archivio. “E’ finita ragazzi, ma non è finita male. Abbiamo riso tanto, ci siamo abbracciati… E’ stato bello, è stato bellissimo. Abbiamo parlato di alcune cose sulle quali non saremo mai d’accordo, però per il resto siamo rimasti, almeno per me, in buona. Nel senso che non c’è astio, anzi c’è rispetto e rimarrà il bello e l’affetto. Ci siamo chiariti su delle cose, ma non siamo amici, perché l’amicizia è un parolone, è difficile rimanere amici con una persona con la quale c’era un sentimento, però magari a lungo andare un giorno che ognuno si farà la propria vita, perché no…”, le parole di Shaila.

Intanto, anche Luca Giglioli detto Giglio, ha detto la sua sulla rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ai microfoni di Casa Lollo. Il parrucchiere ha detto che – secondo lui - tra i due la scintilla si era già spenta da tempo: "Io parlo dalla mia prospettiva, è difficile essere imparziale perché ho vissuto entrambi. Nella Casa conoscevo tutti i punti per fargli trovare una quadra, quando è finito il Grande Fratello ho lasciato che ognuno facesse la propria strada, anche perché non vivendo più con loro non conosco più i loro pensieri, dopo aver chiesto cosa volessero fare mi trovo a poter solo alzare le mani. Spezzo una lancia a favore delle coppie, è normale che all’interno della Casa si vive in una situazione ristretta, ma fuori se non si è una coppia ben salda è dura, per questo non so come sarebbe andata tra loro se fossero rimasti insieme, quindi è giusto che oggi vivano da singoli e pensino ai loro progetti futuri. Un rapporto di amicizia o amore messo in un contesto amplificato non è lo specchio della realtà e quando si esce bisogna fare i conti con questa cosa. Non si parla di un gioco, ma di vita e questo ci tengo a sottolinearlo".

Insieme a Giglio c’era anche la sua fidanzata Yulia Bruschi. Nel corso dell’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, i due ex gieffini hanno espresso interesse per il mondo dei reality, commentando in particolare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ed entrambi hanno dichiarato che parteciperebbero volentieri al celebrity survivor Diverso, invece, il discorso su Temptation Island: in caso di proposta, nessuno dei due accetterebbe di prendere parte al reality dei sentimenti.