La ventiquattresima edizione di Amici è andata in archivio con la vittoria di Daniele Doria, e in questa settimana successiva alla finale sono esplosi un po’ di gossip, come ad esempio quello relativi ad una presunta litigata tra Alessia Pecchia e Luk3 dopo la registrazione della loro intervista a Verissimo. Ma il vero pettegolezzo è scoppiato nelle ultime ore, e vede protagonisti una coppia scoppiata e una delle professioniste – nonché ex allieva – più amate del programma.

Come riportato dai colleghi di Biccy, nelle ultime ore su TikTok e X si è sparsa una voce secondo la quale sabato sera Giulia Stabile era con Matthew al concerto di Alex Wyse al Fabrique di Milano, e i due sono sembrati molto complici. Allo stesso evento c’era anche Mew, ex fidanzata del cantante che, secondo queste voci, avrebbe visto la grande intesa di Matthew e Giulia. Una utente ha scritto: “Il gossip è che persone presenti al concerto di Wyse tra un limone e l’altro di Luk3 e Alessia hanno visto Matthew e Giulia Stabile particolarmente affiatati e vicini con la gatta miu miu che li ha beccati e guardava dal parterre alla balconata (mi dicono anche di un unfollow alla coreografa più famosa d’Italia)”. Un altro utente ha rivelato che Mew avrebbe smesso di seguire su Instagram il suo ex e Giulia: “Non so voi, ma è tutto così sospetto, adesso Mew non li segue più, ha tolto il follow, il drama è sempre più succoso”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco arrivato Matthew, che poche ore fa ha pubblicato un video in cui c’è anche Giulia Stabile. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato anche di video ripostati da Mew su TikTok, che sarebbero delle frecciatine indirizzate a Giulia Stabile: “Pare che sia un corso un flirt tra Giulia Stabile e Matthwew che ha partecipato all’edizione passata di Amici23. Era fidanzato con Mew, ma qualche mese fa hanno annunciato la rottura. Mew oggi ha tolto il segui a Giulia Stabile e ha ripubblicato un Tik Tok, che è palesemente una frecciatina a Giulia Stabile”.