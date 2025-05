Come rivelato da Davide Maggio, Jasmin Salvati è in arrivo a L’Isola dei Famosi. Volto di MTV, ha già partecipato a Ex on the beach Italia e a Italia Shore, reality durante il quale è stata espulsa per aver aggredito un altro partecipante.

Jasmin ha vissuto una relazione tormentata con Spadino, che nella puntata dello scorso mercoledì si è ritirato da L’Isola dei Famosi. Durante una lite con Marcolino - scoppiata proprio a causa di Spadino - lui l’ha provocata ripetutamente chiamandola “falsa” davanti a tutti. A quel punto, Jasmin ha perso il controllo: prima gli ha sputato addosso e poi ha alzato le mani contro di lui. Jasmin Salvati sbarcherà in Honduras insieme ad altri due naufraghi che, come anticipato da Gabriele Parpiglia, sono l’illusionista Jey Lillo e la modella italo-marocchina Ahlam El Brinis.

Nel frattempo, dopo sei ritiri in appena tre settimane, durante lo scorso weekend Carly Tommasini ha accusato dei dolori e la produzione l’ha subito portata dal medico per alcuni accertamenti. Stessa cosa anche per Teresanna Pugliese che, però, è tornata a Cayo Cochinos in meno di 24 ore.

“Carly, provata fisicamente, confessa a Dino di avvertire un malessere e si dice preoccupata per la situazione - si legge in un comunicato de L’Isola dei Famosi -. Improvvisamente, una barca approda sulla spiaggia e la Naufraga è costretta a lasciare temporaneamente la spiaggia per sottoporsi ad accertamenti medici. Stessa cosa per Teresanna Pugliese, che lascia il gruppo. Intanto in serata, dopo alcuni accertamenti medici, Teresanna fa ritorno sulla spiaggia e, insieme a Chiara, commenta in modo critico il comportamento di Dino”.