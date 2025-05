Nel corso dell’ultima puntata de L’Angolo Malala, format di Pamela Petrarolo, è intervenuta Federica Petagna. L’ex volto di Non è la Rai ha chiesto all’ex coinquilina del Grande Fratello spiegazioni in merito alla sua decisione di vendere su Vinted le ciabatte in gomma ricevute in omaggio da uno degli sponsor del reality show di Canale 5.

Dopo averla raggiunta al telefono, la Petrarolo ha chiesto a Federica informazioni circa l’oggetto caricato sul suo profilo Vinted: “Come mai hai rivenduto le ciabatte che ci hanno regalato al GF alla modica cifra di 5 euro?”. La Petagna ha quindi spiegato di averlo fatto perché aveva promesso ai fan che avrebbe regalato alcuni oggetti inerenti alla partecipazione al Grande Fratello: “Su Vinted, i prodotti non si possono mettere gratis quindi anche un prezzo minimo bisogna metterlo. Se anche avessi messo queste ciabatte a 300 euro, sarebbe stata la stessa cosa, se non peggio. Sono state regalate perché dissi che avrei messo qualcosa della Casa. Ovviamente per chi la volesse. Nessuno è stato obbligato a prendere le mie ciabatte, tra l’altro marce”.

In seguito, Pamela ha chiesto a Federica se parteciperà al meet and greet di Zeudi Di Palma che si terrà tra poche settimane al teatro Olimpico di Roma: “Andrai al grande evento che si terrà a Roma al Teatro Olimpico di Zeudi Di Palma?”. Tuttavia, l’ex gieffina napoletana non è parsa particolarmente convinta: “Le date di questi nuovi eventi non le conosco nemmeno però posso dirti che non mi sento molto bene in questo momento. Forse, continuerò ad avere un po’ di febbre quindi credo di non esserci”.

Poi l’affondo della Petrarolo, che è tornata su un’altra vicenda discussa sui social, ovvero quella relativa del servizio tatuaggi messo a disposizione dell’ex Miss Italia: “Hai già pensato di tatuarti, visto la stagione estiva, quelle piccole infradito. Quelle da 3 centimetri. Certo, non le paghi 5 euro”. Federica ha replicato: “Ho appena fatto un tatuaggio molto piccolo e ho voglia di farne un altro. L’unica cosa è che questi prezzi sono un po’ troppo alti quindi mi sa che prima dovrò caricare qualche altra cosa su Vinted”.