Il prossimo 11 giugno, al teatro Olimpico di Roma, Zeudi Di Palma sarà protagonista di un FanMeet. In sostanza, i sostenitori della concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello potranno incontrarla acquistando un biglietto.

“Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile - si legge sul sito del teatro -. Al nostro prossimo FanMeet l’energia dei nostri spettacoli si fonde con la bellezza e il carisma di un’artista davvero speciale: una vera Miss Italia“. Per incontrare l’artista “davvero speciale” sarà necessario acquistare un tagliando al costo di 120 euro. “Sarà un’occasione unica per godere di uno spettacolo ricco di sorprese, musica e momenti che vi lasceranno senza fiato - si legge ancora -. In più, avrai la possibilità di interagire con la nostra incredibile Zeudi, conoscendo in prima persona il suo talento e il suo fascino. Non perdetevi questa opportunità che promette di essere una celebrazione dell’eleganza, dell’arte e della passione. Segnatelo sul calendario e unitevi a noi per un’esperienza che supererà tutte le vostre aspettative! Siete pronti a incontrare la nostra Zeudi? Vi aspettiamo!”.

Come scritto in precedenza, il biglietto che consente l’incontro dal vivo con Zeudi Di Palma costa 120 euro, mentre chi invece si accontenterà di vederla sopra al palco, potrà acquistare una poltrona centrale, laterale o un tagliando per un posto in balconata, con prezzi che oscillano tra i 50 e i 70 euro.