Nei giorni scorsi, Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi di tre aspiranti naufraghi che attualmente sono in viaggio per raggiungere l’Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi: “Finalmente, nel discusso reality che non piace ai concorrenti aria fresca, pop, nuova”.

I nomi sono tre, ma due sono gemelli, e dunque concorrerebbero come unico concorrente. Stiamo parlando di Jey Lillo e dei gemelli Salvatori. Il primo è un mago e illusionista che ha partecipato a Tu Si Que Vales, Ciao Darwin e Pechino Express. I secondi, invece, hanno fatto parte del cast di Avanti un Altro, e hanno partecipato a Pechino Express nel 2020.

Jey Lillo e Fabrizio e Valerio Salvatori dovrebbero entrare in gara nella puntata de L’Isola dei Famosi che andrà in onda mercoledì. Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, altri due concorrenti sarebbero in procinto di abbandonare: “Da L’Isola dei Famosi arriva l’ennesimo colpo di scena. Altri due concorrenti starebbero pensando seriamente di abbandonare. La situazione è così tesa che in produzione, ormai, si inizia a parlare di una possibile chiusura anticipata del programma. Il clima è pesante, i naufraghi sono allo stremo, e la sensazione è che la resa dei conti sia vicina”.

L’ultimo ritiro in ordine di tempo è stato quello di Antonella Mosetti. E’ saluti dunque a sei il numero dei naufraghi che ha deciso di abbandonare il reality. Prima di lei, infatti, sono andati via Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi.