Dopo poco più di due settimane trascorse a Cayo Cohninos, Antonella Mosetti ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi ed ha fatto ritorno a Roma. L’ex volto di Non è la Rai ha prima replicato alle critiche sul suo soggiorno nel resort in Honduras, e poi si è scagliata contro tre sue ex colleghe.

“Ciao a tutti amici, alla luce di alcuni articoli imprecisi ci tenevo a chiarire un attimo. Sono uscita da L’Isola dei Famosi a causa di diverse difficoltà fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di proseguire la mia avventura. Ho quasi 50 anni e probabilmente non so usare bene i social. Ho pubblicato una storia con una sigaretta in bocca, ma questo non significa che io mi stia divertendo”. L’ex naufraga ha poi aggiunto: “Sono stata tirata in ballo insieme a due ragazzi che potrebbero essere miei figli (il riferimento è a Spadino e Nunzio Stancampiano, ndr) e questo mi dispiace molto. Soprattutto perché in queste tre settimane mi avete conosciuto e avete visto che persona sono. Purtroppo, i giornalisti sanno spesso essere poco corretti. Imparerò a usare meglio Instagram, così magari eviterò di dare spunto a certi articoli fuori luogo. Vi abbraccio tutti. Sto tornando in Italia!”.

Antonella Mosetti ha poi condiviso su Instagram anche un post che ha trovato su Facebook in cui viene tirata una frecciatina a tre sue ex colleghe, ovvero Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello: “Sì sì criticatela - si legge -. Sembra la nipotina delle tre nonnette di Non è la Rai al Grande Fratello”.