Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante i presupposti non fossero esattamente dei migliori (lei era interessata a Lorenzo Spolverato e lui a Shaila Gatta), con il passare del tempo la modella brasiliana e il pallavolista hanno capito di essere fatti l’una per l’altro, e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele anche adesso che il reality show è terminato da oltre un mese, tanto che si parla di convivenza e della possibilità di allargare la famiglia.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia: “Helena con Dayane Mello al circo e Javier nelle Marche. Su X i fan di coppia notano freddezza in lei… Non parla mai della coppia a differenza di lui e non pubblica nulla di loro, neanche nelle Instagram stories, e se lo fa le cancella subito dopo”.

Per spegnere sul nascere le voci di una presunta crisi, Helena ha rotto il silenzio, e con un post pubblicato su X ha fatto sapere che sente molto la mancanza di Javier: “Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi ho pensato perché devo postare se gli ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta ha detto ‘you dont need no mention because he IS the mention…’. Mi manca mio orso”.

Anche Biagio D’Anelli, in un video su Instagram, ha smentito che tra Helena e Javier sia in corso una crisi: “E’ possibile che se una coppia per qualche giorno non pubblica nulla, o lui è nelle Marche o lei è in giro a viversi la sorella e le amiche con tranquillità, deve per forza mettere cuori a casaccio sui social per soddisfare la vostra smania di stare sempre dietro o vedere loro che stanno insieme […] Appena non pubblicano nulla c’è subito lo scatafascio: crisi, si sono lasciati, indaghiamo… Se volete bene a questa coppia lasciateli stare tranquilli. Grazie per i messaggi che mi mandate, ma vi ricordo che non vivo a casa loro!”.