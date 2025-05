Andata in archivio la relazione con Silvio Campara, lo scorso autunno Chiara Ferragni ha iniziato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, ma anche questa storia d’amore è giunta al capolinea. L’imprenditore, infatti, è tornato tra le braccia della sua ex moglie, ed è stata paparazzato con lei a Portofino. Subito dopo la pubblicazione delle immagini in questione, è spuntato un rumor circa una presunta storia segreta dell’imprenditrice digitale con un personaggio conosciuto. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Chiara Ferragni avrebbe una storia segreta con un attore, ovvero Cristiano Caccamo.

Adesso, in un nuovo articolo Parpiglia ha fatto chiarezza su questa storia “segreta”, confermando il nome dell’attore calabrese. Chiara e Cristiano si sarebbero incontrati già lo scorso giugno, ma a fine estate lei ha iniziato a frequentare Tronchetti Provera. Tuttavia, il rapporto tra la Ferragni e Caccamo non si sarebbe mai interrotto.

“Ora spostiamoci a Portofino, ma prima dobbiamo aprire una parentesi e confermare lo scoop della liaison tra la Ferragni e Cristiano Caccamo - si legge nella newsletter di Gabriele Parpiglia -. Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui (lo abbiamo chiesto anche a una delle migliori amiche dell’attore, che ha preferito tacere dinnanzi alla nostra domanda-affermazione relativa alla frequentazione tra Chiara e l’ex concorrente di LOL, che sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma che con la Ferragni è stato avvistato già dallo scorso giugno, quindi un anno fa). Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento”.