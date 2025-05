Uomini e Donne sbarca in prima serata (era già successo in passato). Venerdì 30 maggio, infatti, andrà in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri (clicca QUI per le anticipazioni)

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela attraverso un Tweet: “Prima la scelta, poi il ‘Tradimento’. Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 per l’ultima puntata stagionale. Venerdì 30 maggio trasmetterà la scelta del tronista Gianmarco Steri, a seguire la soap turca. Su Rai 1 la finale di Sognando Ballando”.

Maria De Filippi sfiderà dunque Milly Carlucci, che durante la finale di Sognando Ballando ospiterà ospiti come Federica Pellegrini, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Tommaso Marini, Francesco Paolantoni e Gabriel Garko.