Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia ci fosse del felling all’interno della Casa del Grande Fratello era piuttosto evidente (nonostante all’inizio non si sopportassero), e adesso che le telecamere del reality show si sono spente, tra i due c’è in corso una frequentazione. Gli shippers della coppia, i cosiddetti “Amago” avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una storia già all’interno del loft più spiato d’Italia, ma l’attore spagnolo e la sorella di Loredana Lecciso hanno scelto di procedere con calma lontano dalle luci della ribalta.

Nei giorni scorsi, Iago Garcia è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove gli sono state mostrate le foto sue e di Amanda Lecciso pubblicate dal settimanale Chi. Al riguardo, l’attore spagnolo ha detto: “Ho visto anche io il servizio mentre ero in aereo. Se ho comprato il giornale? No, ero in Spagna… Se io e Amanda stiamo insieme? Sembra di sì. Se siamo fidanzati? Forse sì, può darsi, non lo so… Ci stiamo frequentando. L’importante è quello che entrambi stiamo sentendo e ce lo stiamo godendo. E’ il pubblico che vuole dare un nome al rapporto, noi lo viviamo… Nella Casa non era il contesto adatto e non provavo nulla, come si è chiusa la porta è iniziato il rapporto, perché prima non sai se è spinto dagli autori”.

Tuttavia, secondo Amedeo Venza, quella tra Iago Garcia e Amanda Lecciso sarebbe una storia fake: “Iago e Amanda, storia super fake! Solo per fare copertine e un po’ di hype. A lei non piace assolutamente, non è il suo genere dicono a persone a lei vicinissime”.

Tra chi ha accusato gli ex gieffini di cavalcare esclusivamente l’onda mediatica potrebbe esserci anche la giornalista Grazia Sambruna che, pur non citando direttamente Amanda e Iago, su X ha scritto: “Cè questa coppia sulla bocca di tutti che per me è proprio fake – e purtroppo non ho torto. Ma non mi va di dire di chi si tratta per non rovinare la 'favola' a nessuna. Alla fine, non fanno nulla di male, solo pubblicità a sé stessi. Ne abbiamo viste tante, nel tempo. Pazienza".Tra le varie risposte al post è apparsa anche quello di Stefania Orlando: “Ho capito”. Secondo molti, il commento dell’ex vippona rappresenta una frecciatina ai suoi due ex coinquilini? Sarà effettivamente così o è una semplice suggestione?