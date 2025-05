Dopo il Grande Fratello i concorrenti cercano di “sbarcare il lunario” e c’è chi ha messo in vendita su Vinted un paio di infradito in gomma ricevuti da uno degli sponsor del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso D’Apice e attuale compagna di Stefano Tediosi.

L’ex gieffina partenopea, tra i diversi oggetti rivenduti attraverso il suo profilo, aveva inserito anche le calzature di gomma ricevute in omaggio nella Casa del Grande Fratello al prezzo di 4,99 euro. L’annuncio, tuttavia, non risulta più presente tra quelli ancora visualizzabili sul suo account. Potrebbe quindi essere stato prontamente rimosso per ragioni che ovviamente potete immaginare.

Ma perché Federica Petagna ha messo in vendita gli infradito? A fare la domanda è stata Pamela Petrarolo in occasione dell’ultima puntata della sua rubrica social L’Angolo Malala. “Perché ho rivenduto le infradito Givova che ci hanno regalato al Grande Fratello? Su Vinted le cose non si possono mettere gratis quindi anche un prezzo minimo bisogna metterlo - ha risposto Federica -. Le ho messe semplicemente regalate perché dissi che avrei messo qualcosa della Casa per chi volesse, così ho messo le ciabatte, tra l’altro marce! Su Vinted ci sono più o meno da una settimana”.

Federica ha poi fatto lasciato intendere che la polemica sarebbe stata ancora maggiore se avesse messo un prezzo più alto per guadagnarci: “Queste ciabatte se le avessi messe a trecento euro sarebbe stata la stessa identica cosa se non peggio”.

Durante la chiacchierata con Pamela Petrarolo, l’ex gieffina napoletana ha poi confessato che la storia con Stefano Tediosi procede a gonfie vele: “Con Stefano procede tutto bene, a gonfie vele, siamo sempre più innamoratati” e che non parteciperà all’evento di Zeudi Di Palma a Roma. “Non conosco questo evento, ma posso dirti che non mi sento molto bene in questo momento e penso che continuerò ad avere un po’ di febbre anche in quelle date, quindi penso di non esserci”, ha detto.