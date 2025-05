Nei giorni scorsi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che diventeranno genitori di una bambina. Tuttavia, nelle ultime settimane sono circolate con insistenza alcune voci relative ad una presunta crisi tra i due, con lui che non postava sui social ed era assente anche da Milano.

Il settimanale Chi ha svelato il motivo del silenzio social dell’ex gieffino. Sembra, infatti, che sia venuto a mancare un suo caro amico: “Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social. Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore. Qualcuno ha pensato a una crisi con Cecilia, ma non era questo il motivo. Anzi, lui e Cecilia contavano i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza complicazioni”.

Lo scorso mese, Belen Rodriguez e Ignazio Moser hanno smesso di seguirsi su Instagram, e da quel momento sono state fatte le ipotesi più disparate: c’è chi ha parlato di una lite in famiglia, altri del fatto che la showgirl argentina fosse preoccupata del fatto che il cognato potesse tradire sua sorella, ed infine è stata tirata in ballo anche un party al quale lei avrebbe scambiato diverse battute con Andrea Damante. Tuttavia, dietro al gelo tra cognati, potrebbe esserci qualcosa di decisamente più profondo.

I motivi del gelo tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser

“Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, suo marito e Belen. Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio Moser, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l’ex gieffino metteva la musica – si legge su Chi Magazine -. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere. Di sicuro Cecilia, in questi anni, ha fatto molto per Belen, si è messa spesso in secondo piano. Arrivata in Italia come ‘la sorella di…’, ha costruito poco alla volta la propria fortuna, ma sempre mettendo al primo posto sua sorella e la famiglia che, poco alla volta, le ha raggiunte in Italia. E, adesso che è il momento di Cecilia, dispiace il fatto di non vederla vicina a Belen, a condividere questa gioia insieme”.