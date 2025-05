In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Tommaso Zorzi ha parlato anche dell’amore, e ha svelato come vorrebbe che fosse il suo compagno: “Quel che è vero è che il mio fidanzato deve essere str***o, ma buono, alto, ma basso, colto, ma leggero. Non mi deve fare ingelosire, ma voglio sclerare… In definitiva, sono una testa di ca**o, lo scriva […] Sono passato dal dire: ‘Incontro solo casi umani’, ad ammettere che forse sono io il caso umano. È vero che ti dicono: ‘Sulla carta tu dovresti essere amatissimo’, ma non basta essere belli e intelligenti per essere fidanzati. E per favore metta che, a questo punto, sono scoppiato a ridere”.

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha poi ammesso di cambiare spesso: “Io sono cambiato molto negli anni e credo che continuerò a cambiare molto, ma soprattutto per il fatto che io mi annoio di tutti, di tutto e soprattutto di me stesso, quindi per continuare a piacermi devo continuare a cambiare […] Del resto, a volte cambia la società, quello che dicevi anni fa, magari oggi non lo puoi o non lo vuoi più dire. Oppure cambia la percezione di te, la percezione che hai di te stesso e dell’immagine che vuoi dare di te agli altri. La mia è cambiata moltissimo, io vengo da Riccanza.

“Non rinnego mai una cosa che ho fatto, magari non la rifarei, ma ne parlerò sempre bene. E oggi mi posso concedere il lusso di non fare una cosa forse anche perché l’ho fatta, è una forma di libertà. Vede, se lanciano una bistecca, la vogliono prendere tutti, non io. Questo per dire che la tv la vogliono fare tutti e dire di no è un lusso”.