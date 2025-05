Con l’arrivo della bella stagione, Filippo Bisciglia è pronto a tornare con una nuova edizione di Temptation Island, che questa volta avrà una location differente. Addio a Is Morus Relais, definitivamente chiuso, che sarà sostituito da Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Altre novità riguarderebbero anche le possibili edizioni. Nella passata stagione televisiva, infatti, Temptation Island ha avuto ben due edizioni a distanza di pochissimi mesi. La prima andata in onda durante l’estate, a partire da giugno. La seconda invece è stata trasmessa a settembre. Dunque, anche quest’anno il pubblico voleva capire se ci sarebbe stato il raddoppio o meno. Al riguardo, nella sua nuova rubrica su Chi, Giuseppe Candela ha fatto chiarezza: “Temptation Island sbarca in Calabria. Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà ‘unico’ e avrà una sola edizione estiva. A guidare il racconto sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e il viaggio nei sentimenti andrà in onda su Canale 5 da fine giugno. Temptation Island, inoltre saluterà il resort Is Morus Relais e la Sardegna, per trasferirsi in Calabria. Precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro”.