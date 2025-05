Sono ormai diverse settimane che si rincorrono voci circa una crisi nel rapporto tra Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez. Stando alle indiscrezioni, le due sorelle starebbero affrontando un momento che le ha portate ad allontanarsi. Tra le ragioni sembrerebbe esserci anche il rapporto incrinato tra la showgirl argentina e suo cognato Ignazio Moser (nella giornata di ieri, quest’ultimo e la moglie hanno annunciato che presto diventeranno genitori di una bambina che si chiamerà Clara Isabel).

Tuttavia, stando a quanto rivelato da Vanity Fair, dietro la lite tra Cecilia e Belen non ci sarebbe Ignazio: “I rumor su una lite si rincorrono da tempo e a pensar male spesso ci si azzecca. Perché l’ultima volta che le due si sono incontrate è stato prima di Pasqua, da allora il telefono tace. Ignazio Moser però non c’entra. Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia Rodriguez, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia. Il messaggio social ‘Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura’ che Cecilia ha lanciato su Instagram non è dunque rivolto a Ignazio. Nessuna crisi di coppia… Ora non resta che aspettare la pace tra le sorelle, che gli amici e i familiari sono sicuri arriverà presto”.

Secondo Gabriele Parpiglia, invece, dietro questo strappo tra le sorelle Rodriguez ci sarebbe dell’altro: “Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare, ma non è quello che ha scritto Vanity Fair. Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che dice Vanity Fair, sono cavolate, ci sono cose ben più gravi sotto. Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, non mette un like, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’. Non dico altro, racconto quello che si vede, ma ribadisco che Vanity Fair non ha detto la verità di quello che è successo, smentisco assolutamente tutto. Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà”.