La scorsa settimana, poche ore dopo lo sbarco in Honduras, Leonardo Brum, Angelo Famao, Spadino e Nunzio Stancampiano hanno utilizzato un accendino e hanno acceso un fuoco. Si tratta di una chiara violazione del regolamento de L’Isola dei Famosi. Durante la seconda puntata, Veronica Gentili ha rimproverato i naufraghi: “Come se non bastasse la violazione del regolamento, il fuoco è diventato un rogo pericolosissimo. Avete rischiato di dare fuoco a tutta l’isola facendo dei danni irreparabili. Adesso capite perché mi arrabbio tanto? Non c’è nulla da ridere. Il fuoco si conquista, sapevate tutti le regole e vanno rispettate! Ci saranno delle conseguenze e non deve ricapitare una cosa del genere”.

A quanto pare, però, i concorrenti non hanno imparato la lezione. Durante il sesto giorno di permanenza a Cayo Cochinos, stando a quanto riportato da Biccy, Mirko Frezza ha comunicato con alcuni membri del gruppo dei Giovani attraverso la staccionata al di fuori dell’orario consentito e, come se non bastasse, ha anche organizzato un baratto. Il naufrago ha chiesto ai ragazzi se avessero pescato qualcosa: “Angelo, Nunzio, ma voi avete dei pesci? Ah ne avete tre? Bene, noi qui abbiamo io fuoco. Ve ne cuocio anche a voi, noi abbiamo il fuoco”. I ragazzi hanno accettato, così Mirko è andato dal leader dei Senatori, Omar Fantini, a chiedere se questo scambio fosse una violazione del regolamento. Omar ha risposto: “Non possiamo farlo, però lo facciamo”. Frezza si è allontanato soddisfatto ed è tornato a parlare con i giovani. Ovviamente la produzione li ha beccati, visto che in quel momento un cameraman stava seguendo proprio Mirko.