La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è appena iniziata, ma la produzione è già dovuta intervenire dopo che il gruppo dei Giovani, la sera stessa dello sbarco in Honduras, ha violato il regolamento. A farlo in particolare è stato il modello Leonardo Brum, che ha acceso un fuoco utilizzando un accendino subito dopo il calar del sole.

Ad immortalare la scena sono state le telecamere a infrarossi e l’intero gruppo poco dopo è stato punito. “I ragazzi si sono messi a fare il fuoco e hanno trovato un accendino, personalmente so che non avremmo dovuto utilizzarlo, ma loro hanno deciso di utilizzarlo comunque facendo un fuoco con tanta legna”, le parole di Carly Tommasini. Dopo aver visto la fiamma, la produzione è immediatamente intervenuta mandando in spiaggia uno della crew che, munito di secchio d’acqua, ha spento tutto. “Chi è che ha l’accendino? Mi date l’accendino? Non ve l’ho fatto trovare io. Io in questo momento vi devo spegnere il fuoco”. Leonardo ha risposto: “L’accendino lo abbiamo trovato, è arrivato dal mare”.

“Spadino leader non sta facendo il leader, non è bravo a dirigere”, ha esclamato Teresanna Pugliese, che aveva capito che i suoi compagni volevano accendere il fuoco. “Il fuoco non è che ce lo produciamo così, serve legna, fogliame secco… Che senso ha pescare ora? Abbiamo del cibo in scatoletta. Ora è meglio costruire la capanna perché se stanotte fa freddo moriremo di freddo. Va beh, come se non avessi detto niente, però poi non vi lamentate”.