Siamo arrivati all’ultimo appuntamento con le anticipazioni di Amici 24. Nella giornata di ieri, infatti, è stata registrata la semifinale del talent show di Canale 5.

L’ospite musicale della semifinale è stata Annalisa, che si è esibita nel programma che l’ha lanciata con il suo nuovo singolo dal titolo Maschio. Durante l’esibizione della cantante ligure, nel corpo di ballo c’era anche l’ex alunna di Amici 24, Asia, alla quale Maria De Filippi aveva chiesto se volesse tornare nel programma. Al termine delle tre manche sono finiti al ballottaggio Nicoló, TrigNo e Antonia. .

L'andamento delle sfide

Durante la prima manche la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha vinto il boccino d’oro, così i giudici hanno premiato Francesco che è diventato così il primo finalista. Poi Francesco ha sfidato Daniele ed ha vinto. TrigNo ha sfidato Antonia e a spuntarla è stata la cantante di Rudy Zerbi. Nicolò ha duettato con TrigNo, ancora contro Antonia. Questa volta sono stati i due ragazzi ad avere la meglio.

La seconda manche è iniziata con il boccino d’oro per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Alessia è passata in finale (Amadeus avrebbe però preferito Antonia). Alessia ha ballato una rumba sulle note di Show must go on contro Nicolò e a vincere è stata la ballerina. Alessia ha vinto anche la seconda sfida, ballando un tango con Mattia Zenzola, i giurati l’hanno preferita a TrigNo. Per la terza manche Daniele si è scontrato con TrigNo ed ha vinto. Daniele ha trionfato anche in una sfida con Nicolò ed è diventato il terzo finalista.

L'esito del ballottaggio

In sfida per l’eliminazione ci sono finiti TrigNo, Nicolò e Antonia: chi di loro sarà eliminato? A quanto pare nessuno! Lollo Magazine ha infatti rivelato: “Colpo di scena ad Amici24: oggi, durante la registrazione della semifinale, è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola per la corsa verso la finalissima. Secondo quanto raccolto in esclusiva i tre talenti finiti a rischio sarebbero Nicolò, TrigNo e Antonia, ma - e qui arriva la vera notizia bomba - potrebbe non esserci alcun eliminato. Secondo quanto abbiamo appreso, le nostri fonti parlano chiaro: la finale si terrà con ben 6 concorrenti in gara, una scelta che romperebbe con le tradizionali dinamiche del talent show di Maria De Filippi, in cui solitamente i finalisti sono 4 o 5”.