Nelle ultime ore, Tony Renda e Jenny Guardiano, protagonisti della penultima edizione di Temptation Island, sono tornati al centro del gossip per via di alcune affermazioni decisamente forti legate alla fine della loro relazione.

Nel corso di una diretta su TikTok, infatti, il dj aveva chiarito i motivi che li avevano portati a mettere la parola fine alla loro storia d’amore, ribadendo di non avere colpe e di essere estraneo rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti dall’ex fidanzata (clicca QUI per l’articolo).

Non è tardata ad arrivare la replica di Jenny, che in un’altra diretta, ha fatto nuove clamorose rivelazioni n merito a Tony, parlando non solo dei tradimenti, ma anche di altri spiacevoli episodi che si sono verificati nel corso della loro relazione: “Non sono solita fare queste cose, le live le ha fatte e gliele faccio fare. Io butto la frecciatina? Va bene, ma quando si parla di mio padre, della sua morte quando sono stata abbandonata in quel periodo, devi stare zitto e venire a chiedermi scusa in ginocchio schifoso. Che ho passato gli ultimi mesi della vita di mio padre per te. Lui era all’ospizio, per i malati terminali e tu ti schifiavi a toccarlo perché ti faceva schifo. Ma perché non ti spari, che cavolo, ma non ti fai schifo? Che per passarlo a letto dalla sedia a rotelle non lo volevi toccare perché ti faceva schifo. Ma non ti vergogni? Quello sta morendo. Hai 43 anni e fai le live, fai la pagliacciata”.

E ancora: “Avevo paura ad uscire di casa, prendere la macchina, andare dagli amici, paura a fare tutto. A vivere, ero ipocondriaca. Ogni sera ero al pronto soccorso perché la mia convinzione era quella di morire, tutto il tempo. Mi mancava l’aria. Ma stiamo scherzando? Mi hai fatto le corna, ho tutte le prove. Mi sono stata zitta perché mi spaventato a stare con lui che era il mio compagno per le corna che mi faceva. Uno che se ne va un mese in Thailandia, uno in Kenya. Torna dal Kenya e tu trovi i messaggi con le ragazze Kenyote”.

Dopo il putiferio che si è scatenato sui social in relazione al botta e risposto infuocato tra i due ex fidanzati, Jenny ha informato i fan di aver preso una drastica decisione che la porterà a cambiare la sua vita. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha fatto sapere di aver maturato la decisione di prendere un volo di sola andata per Dubai: “Buongiorno, faccio una storia parlata anche se non è il mio forte. Dopo gli attacchi gratuiti a me e alla mia famiglia in seguito alla live di ieri, ho preso una decisione drastica che mi distaccherà dal mio passato. Adesso vi racconto tutto: ho preso un volo, sola andata, nessun invito, nessuna collaborazione, solo me e la mia carta e tutta la voglia di cambiare la mia vita”.