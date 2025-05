Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip. Nelle ultime settimane si è a lungo parlato di una presunta discussione tra la showgirl argentina e suo cognato Ignazio Moser, che hanno smesso di seguirsi su Instagram per alcuni giorni. “Tra i due cognati è calato il gelo, lei teme che lui possa far soffrire sua sorella minore o che possa tradirla”, ha riportato il settimanale Nuovo Tv. Intanto, nelle ultime ore pare che l’ex conduttrice de Le Iene sia stata coinvolta in una litigata in centro a Milano.

In uno dei suoi ultimi articoli sulla sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha riportato i commenti apparsi sotto ad un post Instagram di Belen Rodriguez: “Attenzione, guardando l’ultimo post della presentatrice in cui si trucca utilizzando i prodotti della sua collezione, sono comparsi commenti strani, che parlano di una rissa che vedrebbe coinvolta in prima persona proprio la showgirl argentina. Qui i commenti, per ora non aggiungiamo nulla”.

Gli stessi commenti sono stati notati anche da Deianira Marzano, che li ha condivisi sul suo profilo Instagram aggiungendo: “Coinvolta davvero in una rissa?”. In realtà, più che di una rissa si sarebbe trattato di una litigata. L’esperta di gossip ha infatti pubblicato un video in cui si vede una donna che sembra proprio essere Belen che cerca di calmare una ragazza che invece la sta attaccando. Quindi nessuna “rissa”, ma una lite, della quale, però, al momento non sappiamo nulla. Si sente solo la voce di quella sembra essere la Rodriguez che esclama: “Non insultare!”.