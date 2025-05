Sulle pagine del settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli ha parlato della crisi avuta con Giulia Salemi circa un anno e mezzo fa, prima che l’influencer restasse incinta di loro figlio.

“Un anno e mezzo fa ero in crisi con Giulia. Come abbiamo fatto a riconquistarci dopo la crisi? Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo. L’utilizzo del contraddittorio è sempre un modo per analizzarsi e guardarsi dentro. Ci siamo seduti, parlati, confrontati. Giulia mi ha portato un elenco delle cose che non andavano bene, ma sembrava scritto in persiano, quindi le ho detto: ‘Mi va bene tutto, ma traduci quello che hai scritto!’. Lei voleva un figlio. Io le dicevo che, alla fine, ci sono degli standard che uno si prefissa, ma non vanno per forza rispettati. Quando arriva un bambino è una gioia così grande che non puoi progettarla, devi accoglierla con gratitudine e amore. Kian è arrivato perché era quello il momento. E, se uno pensa alla stabilità, una gioia così grande porta stabilità”. In merito all’arrivo di Kian, Pierpaolo ha aggiunto: “Le piace allattare, questo rapporto intimo che si crea fra lei e Kian la rende felice, piena, appagata”.

Pretelli ha poi rivelato che è stata Giulia a spingerlo ad accettare L’Isola dei Famosi: “Il pensiero di allontanarmi dai miei affetti l’ho messo in conto, ma un’occasione del genere non capita tutti i giorni, la aspetti da una vita. Io e Giulia ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto: ‘Vai!’. Sono molto sereno, sento che sto finalmente costruendo. Quando vinciamo, vinciamo insieme e siamo uno la spalla dell’altra. Siamo complici, ci sosteniamo. Siamo una squadra, perché entrambi veniamo da situazioni lontane dal mondo della tv. Di base c’è tanta umiltà, quella dev’essere l’arma da giocare sempre per non perdere la bussola”.