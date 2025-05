Questa sera debutta in prima serata su Canale 5 la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. I naufraghi saranno suddivisi in due gruppi distinti e separati. I venti concorrenti, che si contenderanno la conquista del montepremi da 100mila euro (50 dei quali da devolvere in beneficenza) non giocheranno da subito l’uno contro l’altro. La produzione del celebrity survivor, condotto per la prima volta da Veronica Gentili, ha deciso di suddividere i partecipati in due fazioni opposte in base alla loro età.

Nel primo gruppo si trovano i concorrenti over 40: dal giornalista e politico 53enne Mario Adinolfi all’attrice 49enne Loredana Cannata, passando per la 48enne Alessia Fabiani, il comico 52enne Omar Fantini, l’attore 51enne Mirko Frezza, l’ex politico e giornalista 50enne Dino Giarrusso, la 49enne Antonella Mosetti, la prima storica vincitrice del Grande Fratello, la 52enne Cristina Plevani, la conduttrice 66enne Patrizia Rossetti e il cantante 60enne Paolo Vallesi.

Nel corso delle prime settimane di gioco, i dieci over 40 dovranno competere con il secondo gruppo, quello degli under 40. Entrando nello specifico, fanno parte ne fanno parte la modella 26enne Ibiza Altea, anche nel cast di Too Hot To Handle Italia, la 23enne Chiara Balistreri, il 26enne Samuele “Spadino” Bragelli, il modello 36enne Leonardo Brum, il 29enne cantante neomelodico Angelo Famao, l’ex tennista 33enne Camila Giorgi, l’ex tronista 38enne Teresanna Pugliese, il ballerino 23enne – ex volto di Amici – Nunzio Stancampiano, il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, e la modella transgender 27enne Carly Tommasini.

A guidarli, in Honduras, ci sarà l’inviato Pierpaolo Pretelli; l’opinionista Simona Ventura commenterà invece le loro gesta dallo studio.