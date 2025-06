Jessica Morlacchi, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha rivelato con chi è ancora in contatto dei suoi ex coinquilini. La cantante ha dichiarato che le uniche persone che continua a sentire sono Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti: “Se i legami che ho stretto dentro la casa proseguono anche fuori? Diciamo che è un programma tv e lì dentro si può pensare a un rapporto che duri una vita, ma le amicizie vanno coltivate. Quando finisce una trasmissione poi ognuno torna alla sua vita e io non rincorro nessuno. Ci sono persone che sento spesso. Chi? Mariavittoia, poi un’altra è Helena. I social aiutano a rimanere in contatto. Non serve molto, a volte basta anche solo un cuore mandato in direct per dirti “ti penso. Altri invece mai più sentiti. Se intanto ho trovato l’amore? No, al momento sono single, ma l’uomo giusto arriverà nel momento giusto. Credo che la vita me lo manderà quando io sarò pronta ad aprirmi e ad amare. Adesso sto imparando ad amare me stessa e quando ce l’avrò fatta sarò pronta ad amare un’altra persona”.

In una recente intervista rilasciata a Radio Radio, Jessica Morlacchi aveva detto di essere delusa dal comportamento di Luca Calvani: “Lui è probabilmente la mia più grossa delusione. Tra noi c’era una bella sintonia e credevo di aver costruito un bel legame. Invece quando siamo usciti non l’ho più visto o sentito. peccato, quando abbiamo chiarito ci siamo abbracciati ed è stato un momento molto tenero e toccante”.