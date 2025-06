Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “All Stars” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sembra che il cast possa essere composto in gran parteda ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show. Ma a cambiare non sarà esclusivamente la formula, bensì anche le due opinioniste che non verrebbero riconfermate.

Secondo 361 Magazine, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non torneranno sulla loro poltrona: “Al timone, con entusiasmo del pubblico, potrebbe esserci ancora Alfonso Signorini, che negli anni ha saputo dare al reality un tono più umano e narrativo. Tuttavia, si parla di un cambio in panchina per le opinioniste: al posto di Beatrice Luzzi, nelle ultime settimane è apparso il nome di Stefania Orlando, che per il momento non ha ancora smentito e neanche confermato il rumor. Per quanto riguarda invece Cesara Buonamici pare non sia stata confermata“.

In effetti i rumor che vorrebbero Stefania Orlando come possibile opinionista del nuovo GF circolano già da alcune settimane, ma Dagospia ha fatto un altro nome. Secondo Alberto Dandolo, Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli al suo fianco: “Cambiamenti in corso al GF. Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo”.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, Amedeo Venza ha rivelato che Signorini vorrebbe Ilary Blasi come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso.