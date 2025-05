La Rai vorrebbe portare Barbara D’Urso a viale Mazzini, ma l’attuale dirigenza non può averla. Stando a quanto rivelato da Giovanna Vitale su Repubblica, l’arrivo della conduttrice partenopea sarebbe mal visto da Forza Italia, che avrebbe posto un veto sul nome di Carmelita. L’idea iniziale era addirittura quella di affidarle la conduzione di Domenica In qualora Mara Venier avesse deciso di fare un passo indietro, ma nonostante “sia appetita da viale Mazzini che da due anni prova a riportarla sul piccolo schermo, il suo nome sbatte sul muro di Forza Italia”.

Secondo la Vitale, in questi ultima anni la Rai avrebbe strizzato l’occhio al trash, e per questo Caterina Balivo, “per evitare di finire impallinata come altri colleghi sponsorizzati, ha deciso di arruolare tra gli autori de La Volta Buona Ivan Roncalli, storico braccio destro di Barbara D’Urso su Canale 5”.

“I vertici Rai di viale Mazzini non intenderebbero rinunciarci, magari prevedendo un ingresso più soft: non una prima serata come immaginato a caldo, bensì un programma pomeridiano infrasettimanale. Un modo per salvaguardare la pax Rai-Mediaset e attenuare lo sgarbo nei confronti di Berlusconi jr, che non solo ha dato via libera alla presenza di Gerry Scotti al Festival di Sanremo, ma soprattutto ha evitato di opporre alla gara canora le trasmissioni di punta del gruppo, dando una settimana di riposo a Maria De Filippi detta la sanguinaria”.