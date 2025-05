Nell’ormai lontano 2010, andò in onda una lite tra Milly D’Abbraccio e Anna Tatangelo ad X Factor.

A distanza di quasi 15 anni, l’attrice hard è tornata a parlare di quello scontro durante la puntata di Belve andata in onda ieri sera. Stando alla versione della D’Abbraccio, Mara Maionchi, Elio ed Enrico Ruggeri, quest’ultimo ex cognato di Milly, dopo quella lite le avrebbero detto che erano dalla sua parte, ma che non potevano palesare il loro pensiero considerato il ruolo ricoperto dalla Tatangelo.

“Se la lite con Anna Tatangelo è stata una belvata? Sì certo. Io sono arrivata lì ai provini e ho sentito dire ‘è arrivata lei, la produttrice faceva l’attrice adesso la buttiamo in mezzo così facciamo un po di audience’. Quindi arrivano da me e mi fanno ‘vai entra, entra adesso’. Mi hanno fatta entrare e io mi sono ritrovata lì così. Infatti se vedi avevo un vestitino, senza trucco, non era preventivato il mio ingresso. Poi sono arrivati gli attacchi e io ho iniziato a difendere la mia artista.

La risposta di Anna? Vabbè una risposta terra, terra, ma ancora lo penso. Io credo che in quella trasmissione lì lei era la più incompetente, la più ragazzina. Tanto è vero che gli altri giurati mi dissero che avevo ragione, ma che non potevano prendere le mie parti per il loro ruolo. Poi questa cantante, Martin J Cambi dopo 5 mesi ha partecipato e vinto Castrocaro. Chi aveva ragione io o questa cantante? La Tatangelo si sentiva ferita perché ha capito che aveva davanti una che sapeva cantare bene. Ecco, io penso che per questo si è arrabbiata”.