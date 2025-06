Zeudi Di Palma, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha incontrato i suoi fan a Madrid. Ieri, lunedì 16 giugno, la Miss Italia 2021 ha fatto tappa nella capitale spagnola per un evento speciale al Teatro La Latina, dove ha incontrato circa 400 dei suoi sostenitori.

L’evento è parte di un tour internazionale che unisce spettacolo, contatto umano e impegno sociale. Dopo il rinvio della data romana prevista per l’11 giugno, Madrid è diventata la seconda tappa di questa iniziativa, che porterà l’ex gieffina fino in Brasile, Paese nel quale può contare su un gran numero di fan. Durante la serata, Zeudi Di Palma ha sfilato, ballato, suonato la batteria e ovviamente interagito con i suoi “seguaci”.

Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma: "Appena la nomini partono le querele!"

“Appena la nomini parte una querela, veramente i tatuaggi non sono una mia grande passione, nel senso che io ho 2 tatuaggi uno che riguarda le mie figlie è un altro è il nome del mio compagno, io ho fatto questo angolo Malala di cui sono molto fiera e mi sono divertita tantissimo, c’è chi ha capito che c’era dell’ironia un po’ sopra le righe, le persone intelligenti riescono a capire… però c’è anche da dire che abbiamo trattato tantissimi argomenti dove tantissime persone che si sono lamentate perché alcune cose non erano molto chiare e quindi noi portavamo semplicemente la notizia come puoi fare tu e non c’è mai stato nulla di personale. Però ci sono persone che non l’hanno presa bene e figurati dal giorno dopo mi hanno cancellato dai social, come se io non dormissi più invece io dormo sonni profondi, beati lo stesso pure se mi togli il segui. Le cose serie sono altre, questo succede alle persone che si prendono troppo sul serio, cioè abbiamo fatto un Grande Fratello non è che siamo stati ospiti da Quark".