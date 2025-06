Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata de L’Isola dei Famosi. Chiara Balistreri è stata eliminata e ha scelto di non restare in gioco sull’Ultima Spiaggia. I nominati sono stati Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Per quanto riguarda gli ascolti, L’Isola fa ancora fatica. Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 16 giugno pubblicati da Davide Maggio:

“Nella serata di ieri, lunedì 16 giugno 2025, su Rai1 Un amore a 5 stelle ha interessato 2.749.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.779.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 La Casa dei Misteri intrattiene 688.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Chelsea-Los Angeles FC incolla davanti al video 1.612.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 il ritorno di Filorosso segna 626.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (7.2%). Su La7 100 Minuti raggiunge 724.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 il debutto di In & Out – Niente di Serio ottiene 347.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 481.000 spettatori (3.2%)”.