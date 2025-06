Pamela Petrarolo è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso dell’ultima puntata di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha parlato del suo nuovo brano, Fuori di Testa, e della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Intanto, prosegue il chiacchiericcio sulle coppie nate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Pamela ha detto: “Con Shaila è capitato che ci siamo messaggiate, ci siamo viste a Roma una sera, abbiamo fatto una piccola rimpatriata e io l’ho trovata molto centrata sul suo lavoro, in questo momento secondo me lei non è presa da nessuno non ha lasciato intendere nulla di tutto ciò. Io poi non amo fare domande quindi non ho chiesto… non mi sono impicciata, il Grande Fratello è finito basta, come si dice i panni sporchi si lavano a casa propria. A me piacevano molto perché io li ho trovati molto veri e innamorati in quel contesto, quindi è stata anche una sorpresa per noi che eravamo molto vicini alla coppia che alla fine questa sia stata l’unica coppia che è scoppiata".

Pamela ha anche parlato delle altre coppie: “Quelle su cui io non avrei speso un euro invece sono andate: guarda Tommaso con Mariavittoria, alla grande, si amano follemente! Io li ho frequentati e stanno proprio come la cozza sullo scoglio, si baciano si abbracciano, sono molto carini. Ho visto Yulia con Giglio e devo dire che anche loro sono molto innamorati”.

Riguardo, invece, Helena Prestes e Javier Martinez, la Petrarolo ha dichiarato: “Poi c’è Helena con Javier, io sento Helena, ho un bellissimo rapporto con lei e voglio smentire quello che si sente in giro e quello che dicono, invece loro sono una coppia molto serena, secondo me la loro serenità non piace a qualcuno per cui ci ricamano sopra e ‘je portano pure un po’ jella’ come si dice a Roma. Invece questi due ragazzi alla faccia di tutti si amano molto e condividono un sacco di cose insieme e quindi non c’è trippa per gatti, si amano e vi dovete mettere l’anima in pace!”.

Le parole dell’ex gieffine sembrano rappresentare una frecciatina indirizzata a Carlo Motta, ex fidanzato di Helena, che nei giorni scorsi ha rivelato di aver visto in diverse occasioni la modella brasiliana dopo la fine del GF. “Io credo che poi carta canta, se non c’è carta che canta poi le chiacchiere se le porta via il vento. Io con Helena non parlo di questo però so per certo che Helena è molto innamorata di Javier, e Javier è molto innamorato di Helena – ha detto Pamela -. Ma chi è che non ha un ex fidanzato ma non tutti gli ex fidanzati ritornano voglio dire.

Loro stanno molto avanti, come la maggior parte delle coppie del Grande Fratello, sono state coppie molto intelligenti, che hanno lasciato alle spalle tutti i chiacchiericci e si sono goduti il tempo che volevano godersi, è chiaro che quando esci da un programma come il Grande Fratello gli occhi addosso ce li hai e loro lo sanno, ma devo dire che tutti tranne Shaila e Lorenzo… Shaila è stato un colpo al cuore, ho ancora fan della coppia che mi scrivono disperati, a me hanno intasato la chat su Instagram perché mi chiedono: ‘Pamela ti prego fai qualcosa’, ma io non sono un’agenzia matrimoniale, anche volendo”.