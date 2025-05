Cecilia Rodriguez è stata la prima ospite di Storie Oltre le Stories, il nuovo podcast di Valentina Ferragni. L’influencer argentina, oltre a parlare di sua sorella Belen e delle sue esperienze a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ha fatto un passaggio anche su sul ex Francesco Monte e su suo marito Ignazio Moser.

Su Francesco Monte (che non ha mai citato in maniera esplicita) ha ricordato quando si è accorta che forse non era quello giusto per lei: “Quando mi hanno chiamata al Grande Fratello Vip ho pianto perché non volevo andare e questa persona qui (il suo fidanzato di allora era proprio Monte, ndr) mi ha guardato male tipo ‘ti rendi conto che piangi quando ti hanno voluta solo perché sei sorella di Belen quando magari noi che vorremmo farlo non ci chiamano?’, mi sono sentita non capita, è stato orrendo. Mi ha sputato in faccia che mi avevano chiamata solo perché ero la sorella di Belen, ma che vuoi che ti dica? Mi dispiace che tu non sia nato in questa famiglia. Lì dovevo capire che non era la persona giusta per me. Non so se era geloso o aveva un po’ di competizione, se magari voleva farlo lui perché voleva emergere lui… Erano segnali ma non li vedevo”.

Su Ignazio Moser, invece, ha speso parole bellissime: “È l’amore della mia vita. Ora in questo momento sono molto felice”. Tuttavia, potrebbe esserci un ma. Come rivelato da Alessandro Rosica, infatti, questa puntata del podcast è stata registrata lo scorso marzo, molto prima della presunta crisi che starebbero attraversando Cecilia e Ignazio.