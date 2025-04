Tirerebbe aria di crisi tra Belen Rodriguez e suo cognato Ignazio Moser. Nelle ultie ore, infatti, la sorella e il marito di Cecilia Rodriguez sono finiti al centro del gossip per via di alcune mosse social che non sono passate inosservate.

Gabriele Parpiglia ha notato che, nel corso della mattinata, Belen e Ignazio hanno smesso di seguirsi sui social: “Ignazio Moser smette di seguire Belen, spariscono i like di lei che ricambia il non segui al cognato. Che succede?”. Tuttavia, dopo qualche ora l’ex gieffino ha ricominciato a seguire la cognata.

Nelle ore successive, Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale Belen balla davanti la consolle di Andrea Damante durante un dj set dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Oggi Ignazio Moser prima ha smesso di seguire Belen, lei idem. Poi lui ha rimesso il segui, lei per ora no. Mi segnalano che questo video con Andrea Damante in consolle abbia creato scompiglio...”.