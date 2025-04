Nel corso degli ultimi mesi si è spesso vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Le voci sono aumentate nelle ultime settimane, visto che la cantante e lo showman originario di Torre Annunziata sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione.

Emma è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile e, durante un gioco con Stefano e Vincenzo De Lucia, ha smentito i pettegolezzi su un presunto ritorno con l’ex fidanzato: “Se voglio dire qualcosa per lui? L’unica cosa che torna tra noi è un paio di calzini. Vogliamo far stare sereni tutti, non c’è nessun ritorno di cose, tipo fiamme, no, nulla, solo dei calzini. Ve lo posso assicurare, Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato”. De Martino si è messo a ridere ed ha confermato la versione della sua ex.

Stefano De Martino e Emma Marrone, le parole sulla loro storia

“Ho un bel rapporto con lei. Ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita, ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello, e abbiamo vissuto gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita. Quindi sono molto legato a lei, e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

“Io e lui avevamo creato un bel pezzettino magico nel nostro privato. Eravamo felici e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso una tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti, e non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia o vendetta”.