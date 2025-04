Dopo la proclamazione del vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno del reality show il prossimo settembre, ma non ha fatto alcun riferimento alla sua conduzione. Dopo il trionfo di Jessica Morlacchi hanno iniziato a circolare voci sul possibile addio del conduttore che è stato al timone del GF per sei edizioni, e l’agenzia di stampa LaPresse ha addirittura ipotizzato l’arrivo di Simona Ventura.

361 Magazine, invece, ha confermato la presenza di Signorini: “Le voci malevole sono state smentite e Mediaset ha deciso di rinnovare la fiducia ad Alfonso Signorini, confermandolo al timone del reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Altro che addii o cambi di rotta: nonostante i rumor insistenti e i commenti al vetriolo sui social, il conduttore resta saldo al comando del Grande Fratello. Nessuna sostituzione o “pausa di riflessione”, anzi: Mediaset rilancia e lo riconferma per altri due anni consecutivi. Una decisione che rappresenta una vera consacrazione per Alfonso, capace di rinnovare uno dei programmi più longevi della televisione italiana, trasformandolo in un fenomeno costante di discussione online e sul piccolo schermo. Gli ultimi GF, pur tra qualche polemica e le critiche immancabili del web, hanno registrato ottimi risultati: ascolti stabili, dinamiche accese e una community attivissima che commenta ogni dettaglio, 24 ore su 24. E per chi pensava che l’ultima edizione – la più lunga di sempre – potesse essere l’ultima, è tempo di ricredersi: Alfonso è già al lavoro sulla prossima, che secondo fonti vicine a lui, sarà… scintillante”.

Ieri, un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha rivelato che vuole prendersi un periodo di riposo e che non ha annunciato il suo ritorno alla conduzione del GF di proposito: “Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista. Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso”.