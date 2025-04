Ieri sera è andata in onda la prima puntata di The Couple (clicca QUI per gli ascolti), il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. In particolare, la presenza di Manila Nazzaro e del marito Stefano Oradei ha portato alla luce alcuni retroscena sulla loro relazione.

La coppia ha ufficializzato la loro storia a giugno del 2023, ma in realtà il loro amore sarebbe nato diverso tempo prima. Già nei mesi precedenti i due erano stati paparazzati insieme e lo stesso Lorenzo Amoruso, dopo la fine della storia con l’ex Miss Italia, aveva accusato l’ex compagna di aver intrapreso una frequentazione con il coreografo prima di chiudere la relazione con lui.

Manila e Stefano hanno sempre affermato di essersi conosciuti da single ma ieri, nel corso della puntata, una risposta della coppia durante il test di affinità ha fatto sorgere qualche dubbio. Ilary Blasi, infatti, ha chiesto alla coppia quando fosse stata la loro prima volta insieme ed entrambi hanno risposto il 4 gennaio 2023, in concomitanza quindi con la fine della relazione con Amoruso. A destare qualche sospetto però e starà un’esclamazione dell’ex Miss Italia, che prima di far rispondere il marito ha affermato “Dì la data vera”, lasciando così intendere che in realtà ci potesse essere un’altra data.

Al riguardo, Biagio D’Anelli ha smascherato la Nazzaro: “Devo sempre fare il guastafeste – ha esordito l’esperto di gossip in un video pubblicato su Instagram -. Ieri sera sono entrati nella Casa delle Coppie Manila Nazzaro e Stefano Oradei, signorini miei una bugia dietro l’altra. Ebbene, le bugie hanno le gambe corte. Ecco a voi il sito di Verissimo dove, in tempi non sospetti, Manila dichiarò: ‘Non ho mai tradito Lorenzo Amoruso, ci siamo lasciati a gennaio. La storia con Stefano è iniziata a marzo’. A marzo? Ma se ieri nel gioco delle domande avete dichiarato che a gennaio vi siete detti il primo ‘ti amo’ a casa sua nel suo letto. Ma tu a dicembre e a gennaio non piangevi dicendo che eri in crisi con Lorenzo? Non dicevi che eri confusa? E se già a gennaio hai detto ‘ti amo’ a Stefano, da quanto tempo vi frequentavate? Ebbene, lo devo dire pubblicamente, è un amico, ma in questo frangente Lorenzo è andato a Porto Cervo (fa il segno delle corna, ndr)”.

Non si è fatta attendere la reazione di Lorenzo Amoruso, che è intervenuto sui social: “Per le bugie ci vuole memoria. Per la verità le pa**e!”