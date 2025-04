Al termine della prima puntata di The Couple andata in onda ieri, lunedì 7 aprile, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono ritrovati in giardino per una chiacchierata. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi è ambientato nella stessa Casa che solo fino ad una settimana fa ha ospitato i concorrenti del Grande Fratello, ma con un cambio arredamento. L'hairstylist ha spiegato di non aver visto l'ultima edizione del reality, ma di aver visto Helena Prestes pochi giorni fa. Con lei, in passato, ebbe anche una breve relazione.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, concorrenti di The Couple, hanno chiacchierato in giardino nella notte, dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Si sono confrontati sul reality commentando la casa in cui abiteranno, che è la stessa nella quale si è svolto il Grande Fratello. A tal proposito, l’ex di Belen Rodriguez ha dichiarato di non aver seguito l'ultima edizione del GF: “Non l'ho visto il Grande Fratello, ma conoscevo Helena (Prestes, ndr)”. La Carrisi ha così risposto: “Io sì, c'era mia zia, Amanda (Lecciso, ndr). Helena l'ho sentita prima di entrare qui”. Anche Antonino, a quel punto, ha ammesso: “Io l'ho vista venerdì scorso”.

I concorrenti di The Couple sono entrati nella stessa casa che ha ospitato i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello terminata una settimana fa. Antonino Spinalbese era in cucina con le sorelle Boccoli quando hanno sentito uno strano odore. “È puzza di fogna, sono stati sei mesi qua dentro”, ha commentato Brigitta, invitando Spinalbese ad aprire l'acqua per “farla scorrere”. Benedicta Boccoli ha così aggiunto: “Questa cucina è vecchia, hai visto?”.