Nei giorni scorsi, i fan di Zeudi Di Palma hanno avviato una raccolta fondi per “risarcirla” della mancata vittoria al Grande Fratello. L’obiettivo era quello di raccogliere 50mila euro e, nel giro di poche ore, la cifra è stata anche superata. La vicenda è stata discussa anche durante 100X100 Parpiglia, programma in onda su Studio 100.

“Hanno aperto una raccolta fondi per Zeudi Di Palma, in termini di legalità su che campo stiamo giocando? Io, libero cittadino, posso aprire una raccolta fondi e donare dei soldi?”, ha chiesto Gabriele Parpiglia. “Per definizione le raccolte fondi sono finalizzate alla beneficenza, questa è la loro destinazione. Non si possono fare raccolte fondi per risarcire i danni della mancata vittoria, ma non c’è un’irregolarità, non è illegale. Può però GoFoundMe bloccare la raccolta fondi dicendo che non serve per aiutare nessuno”, ha risposto il portavoce del Codacons.

Gabriele Parpiglia ha poi provato a contattare Zeudi Di Palma, ma lei si è negata per ben due volte. Alla fine, alla terza telefonata, gli ha risposto: “Scusa, sto facendo una cosa lavorativa, puoi sentire però Carmen che è la mia manager. La raccolta fondi? Scusa, devi sentire la manager, io non so nulla”. Il giornalista ha così chiamato la manager per fissare un’intervista con Zeudi, ma anche questa richiesta è caduta nel vuoto. “Zeudi non può fare interviste fin quando non le scade il contratto con Endemol. La raccolta fondi? Ancora non sappiamo niente, non abbiamo i soldi”, ha risposto chi cura gli interessi della Miss Italia.