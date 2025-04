Tra giugno e luglio prossimi, Pier Silvio Berlusconi sarà chiamato a presentare i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2025-2026, e in queste settimane stanno circolando diverse voci.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, pare che al Biscione vogliano offrire ad Alfonso Signorini la conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, che potrebbe tornare in una versione rivisitata e corretta per contrastare l’avanzata de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Se il direttore del settimanale Chi dovesse accettare, con molta probabilità lascerebbe il Grande Fratello, che potrebbe passare nelle mani di Simona Ventura.

A fare queste ipotesi è stata l’agenzia di stampa LaPresse e il settimanale NuovoTv ha confermato l’ipotesi Alfonso Signorini a Pomeriggio Cinque. Lo stesso Mattia Buonocore, ex firma di DavideMaggio.it, sul suo profilo Instagram ha scritto che Simona Ventura al Grande Fratello è una “ipotesi”, e che se ha accettato di fare L’Isola dei Famosi da opinionista è “con l’auspicio di fare altro in Mediaset”.

A queste notizie va aggiunta quella di 361 Magazine, che però ha parlato di conferma di Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello per “altri due anni”.