Dopo un lungo stop durante il quale si è preso cura della sua salute mentale, Sangiovanni è tornato in tv per la gioia dei suoi fan. Nei giorni scorsi, infatti, il cantante, vincitore della categoria canto della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha fatto ritorno sui social, dove ha spiegato di stare meglio e di essere pronto a tornare a fare musica.

Ieri sera, poi, Sangiovanni è stato ospite di Fabio Fazio dell’ultima puntata di Che tempo che fa, e ha avuto modo di raccontare il difficile periodo vissuto, e ha anche presentato il suo nuovo singolo Luci allo Xeno.

“Sono tornato in studio, ho delle canzoni nuove che non vedo l’ora di farvi sentire. Non ho un disco ben definito, ho fatto delle canzoni, anche per aiutarmi. In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone, ovvero che a un certo punto della vita si arriva in un momento in cui magari ti senti affaticato, ti senti triste, magari non hai più le stesse energie per portare avanti quello che stai facendo e ho avuto il bisogno di prendermi del tempo per me. E tutto diventa pesante e faticoso. Non riuscivo più neanche a riconoscere la mia identità perché comunque mi è successo tutto che ero molto piccolo, quindi avevo bisogno di prendere in mano un po’ la mia vita, di fare le cose normali, per dire, ho fatto la patente che non l’avevo ancora fatta”.

E ancora: “In tutto questo la musica mi è stata vicina. E anche questo periodo mi ha aiutato tanto a superare questo momento di difficoltà. E forse credo che ognuno di noi abbia bisogno magari di trovare uno sfogo. Che può essere uno sport, un amico, la musica, qualsiasi cosa, la terapia. Io ho fatto un percorso e lo sto ancora facendo perché in realtà non ci si ferma mai nel conoscere sé stessi, nell’apprendere. E credo che sia utile per tutti. Per quanto mi riguarda sono grato alla musica e alla terapia”.